Gândul: Secretara primarului de la Iași l-a depășit pe edil la venituri

Suma include un spor de 50% pentru proiecte europene, deși Iașul nu este tocmai campion la absorbție, precum și indemnizații consistente pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație (CA) al societății Servicii Publice Iași (SPI).

Secretara primarului Iașiului a câștigat în 2024 mai mult decât edilul care îi este șef. În timp ce absorbția fondurilor europene la Iași a fost inexistentă anul trecut, secretara Ioana Turtă a primit un spor de 50% pentru fonduri europene, iar ca membru al Consiliului de Administrație de la Servicii Publice a câștigat chiar și 120 euro pe minut, arată o anchetă realizată de ReporterIS, citată de gandul.ro.

În 2024, secretara edilului a câștigat aproape 4.500 euro pe lună net din salariul și indemnizația de membru CA. De asemenea, veniturile familiei Turtă sunt completate și de salariul soțului, angajat în Primăria Iași, cu peste 6.300 de lei lunar.

Ioana Turtă a fost angajată în Consiliul de Administrație (CA) al Servicii Publice (SPI) în ianuarie 2023. Din februarie și până în decembrie 2023, a avut o remunerație lunară de 10.080 lei brut, adică 5.896 lei net. Respectiv, din această componentă, secretara a încasat în 2023 suma de 66.331 lei net. Pentru că SPI și-a îndeplinit indicatorii de performanță, în aprilie 2024, membii CA au fost recompensați, fiecare, cu încă 8 indemnizații fixe, adică au mai primit net încă 44.226 lei.

În 2024, Consiliul de Administrație al SPI a aprobat plăți de aproape 200.000 euro pentru „componente variabile” și bonusuri de performanță aferente anului 2023, precum și prime pentru angajați de Paște și fonduri de protocol pentru 1 Mai.

Deși în urma unor modificări legislative aceste bonusuri au fost eliminate la nivel național, membrii CA de la Servicii Publice au solicitat și obținut majorarea indemnizației fixe de la 5.896 lei la 8.901 lei net lunar, pentru a compensa pierderea beneficiilor suplimentare.