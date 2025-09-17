Garry Kasparov, critic la adresa României, una dintre țările care nu a fost de acord cu instituirea unei zone de interdicție aeriană asupra Ucrainei

Cunoscut pentru atitudinea critică față de regimul de la Kremlin, Garry Kasparov, fostul mare campion de șah, a criticat Bucureștiul, într-un răspuns pe X, la postarea unui utilizator, după ce președintele român, Nicușor Dan s-a opus instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei (no-fly zone).

În opinia lui Kasparov, acest lucru înseamnă, de fapt, o undă verde dată Rusiei pentru atacuri asupra civililor ucraineni, indirect, și de către România.

„Asta arată la ce sunt buni toți politicienii – la frică”, a scris utilizatorul, iar reacția lui Kasparov a fost:

„Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”, a scris Kasparov pe contul său de X.

Garry Kasparov este un susținător vocal și activ al Ucrainei și, nu de puține ori, a intrat într-un conflict de idei cu personalități politice ale vremii, pe care le-a criticat pentru lipsa lor de curaj față de Putin, iar Nicușor Dan nu a scăpat nici el.

Alte țări care s-au opus instituirii zonei de interdicție

Pentru context, Nicușor Dan a declarat anterior că „România nu susține instituirea unei zone de interdicție aeriană asupra Ucrainei, pentru că se teme de o confruntare cu Federația Rusă”.

România nu este singura țară care s-a pronunțat împotriva impunerii unei zone de interdicție aeriană peste Ucraina (no-fly zone).

Germania s-a exprimat în mod repetat împotriva acesteia, invocând ca motiv escaladarea conflictului și implicarea ei directă în confruntarea cu Rusia.

Statele Unite au refuzat încă de la început instituirea unei astfel de zone, argumentând, de asemenea, cu posibile confruntări directe cu forțele rusești și risc de extindere a războiului.

Poziția României a fost „rather not”, „mai degrabă nu”, ceea ce ar putea să însemne o ușă deschisă pentru o ulterioară reevaluare.