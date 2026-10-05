George Simion atacă după desemnarea lui Luca Niculescu și îl leagă de Franța: „E tot o marionetă. Zero voturi de la AUR!”

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a transmis George Simion într-o postare publicată pe Facebook.

În imaginea distribuită de liderul AUR, numele lui Luca Niculescu este însoțit de steagul Franței, în timp ce mesajul referitor la Călin Georgescu este asociat cu drapelul României.

Reacția vine după consultările organizate luni la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. George Simion nu a participat la discuțiile cu șeful statului, delegația AUR fiind condusă de Dan Dungaciu și formată, între alții, din Gianina Șerban, Laurențiu Plăeșu, Mihai Enache și Petrișor Peiu.

În aceeași zi, PSD a mers la consultări cu propunerea Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Liderul social-democrat a declarat că partidul său vrea să fie „parte a soluției” și să contribuie la formarea rapidă a unui guvern cu puteri depline.

Președintele Nicușor Dan a ales însă varianta Luca Niculescu, diplomat care în ultimii ani a coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Șeful statului și-a motivat alegerea prin experiența diplomatică a lui Niculescu și prin faptul că acesta a lucrat în procesul de aderare la OCDE cu numeroase instituții ale statului și cu partidele parlamentare.

Simion reia mesajul „Libertate pentru Călin Georgescu”

Mesajul liderului AUR apare și în contextul dosarului penal în care este cercetat Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost plasat în septembrie sub control judiciar de Tribunalul București, după ce fusese reținut într-un dosar instrumentat de DIICOT.

Georgescu este cercetat, între altele, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. În același dosar, procurorii au instituit ulterior sechestru asupra casei sale din Mogoșoaia.