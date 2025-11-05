George Simion: Bucureștiul are mari probleme, nu arată așa cum îl prezintă actualii guvernanți

Bucureștiul are mari probleme și nu arată nicidecum așa cum îl prezintă actualii guvernanți, susține George Simion, liderul AUR.

„Bucureștiul nu este capitala pe care o prezintă actualii guvernanți și primari de sector, ci are mari probleme!”, a atras atenția George Simion, aflat miercuri într-un cartier din Sectorul 6, alături de candidatul susținut de AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu.

Zone de ghetou într-o Capitală europeană

„Bucureștenii își doresc să trăiască într-o capitală europeană, însă sunt zone în care trăiesc ca într-un ghetou.

Dacă îi întrebați pe cetățeni, toți se declară «mulțumiți» de actualul primar al Sectorului 6, însă realitatea este cu totul alta”, a afirmat George Simion.

Președintele AUR a avertizat că alegerile locale din 7 decembrie sunt decisive, fapt pentru care va folosi toate resursele și infrastructura partidului pentru a aduce o schimbare adevărată la București și Buzău.