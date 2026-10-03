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George Simion: „Vă rog mobilizați-vă toți! E nevoie de fiecare, în special românii din Franța și Statele Unite”

Președintele AUR, George Simion, a lansat o nouă invitație la proteste ca urmare a arestării preventive a lui Călin Georgescu. Invitația îi vizează și pe românii din străinătate. „Vă rog mobilizați-vă toți! E nevoie de fiecare, în special românii din Franța și Statele Unite”, a transmis Simion.
George Simion: „Vă rog mobilizați-vă toți! E nevoie de fiecare, în special românii din Franța și Statele Unite”
sursa foto: FB
Petru Mazilu
03 oct. 2026, 21:01, Politic
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Mesajul a fost trimis pe Facebook. Liderul AUR, George Simion, le-a cerut urmăritorilor săi să se mobilizeze. El a făcut apel la o mobilizare internațională, inclusiv în SUA.

„Vă rog mobilizați-vă toți! E nevoie de fiecare, în special românii din Franța și Statele Unite. Sunt în Polonia unde spun participanților internaționali cum a fost arestat Călin Georgescu. Marți de la ora 20:00 sunt în direct la TVR iar apoi live cu Mario Nawfal”, a explicat George Simion.

Liderul AUR s-a oferit să ajute la mobilizarea și organizarea protestatarilor.

„De la ultimul cătun până la marile capitale, e nevoie să protestăm și să vorbim. Dacă știți români care se pot implica în Statele Unite și Franța, scrieți-mi în privat numerele lor de telefon și locația”, a mai scris George Simion.

Simion vrea un mare miting la Bruxelles

Și anterior, George Simion i-a chemat în stradă pe susținătorii lui Călin Georgescu. El a anunțat că punctul culminant al manifestațiilor din această serie va fi un miting în semn de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale în fața Parlamentului European din Bruxelles.

„Vreau să-i felicit pe toți cei care în aceste zile, indiferent de opțiunea politică, indiferent de apartenența politică, s-au prezentat la Arestul Central și au fost solidari cu un om care este persecutat pe criterii politice, Călin Georgescu. Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea. Cei care nu puteți, organizați-vă”, a îndemnat George Simion, într-o postare pe Facebook.

Proteste în România

Aproximativ 1.000 de oameni se află sâmbătă seara în fața sediului Arestului Central din București. Este a cincea zi de demonstrații ale simpatizanților lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu se află în Arestul Central în urma deciziei unei instanțe din București, pe durata anchetei pe care o desfășoară procurorii DIICOT. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

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