Grindeanu: Am exclus orice alianță cu partide extremiste

Sorin Grindeanu a fost întrebat, la Antena 3 CNN, dacă a sunt îngrijorări la Bruxelles privind o eventuală alianță cu extremiști.

„Aici lucrurile s-au discutat la nivel politic cu colegii mei din familia politică europeană. (…) Toată lumea e interesată în a păstra o coaliție pro-europeană. Evident, ceea ce am spus și eu, eu am exclus din perspectiva PSD orice alianță cu partide extremiste, în speță cu AUR. Și nu o dată, de mai multe ori”, a spus Grindeanu.

De asemenea, Grindeanu a mai spus că „stabilitatea este, de asemenea, importantă”, potrivit discuțiilor pe care le-a avut la Bruxelles.

În ultimele zile au apărut informații în spațiul public despre posibile alianțe întrer AUR și PSD sau PNL, excluse, însă, de partide.