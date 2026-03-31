Prima pagină » Politic » Grindeanu critică intervenția întârziată a lui Bolojan după scumpirea carburanților: Cinism vizavi de români

Liderul PSD Sorin Grindeanu l-a criticat marți pe premier cu privire la intervenția întâziată după scumpirea carburanților. „Cinism vizavi de români”, a spus președintele social-democrat.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
31 mart. 2026, 13:43, Politic

Sorin Grindeanu a spus marți că ministrul Energiei Bogdan Ivan a prezentat coaliției, în urmă cu patru săptămâni, scenarii pentru atenuarea șocului scumpirilor.

Liderul PSD spune că nici măcar în ședința de ieri a coaliției nu a fost luată o decizie; „Încă nu avem o decizie. Vă spun că toată această întârziere pare ciudată. Ca să nu spun altcumva. Eu știu că în această perioadă faptul că e prețul la pompă mai mare statul încasează mai mult. Și știm cu toți acest lucru. Dar asta este cinism. Asta nu este bună guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu.

El spune că și-ar fi dorit ca decizia să fie luată mai repede: „Soluțiile sunt. Le știți. S-au tot discutat, de la reducerea acciziei la acea variabilă care ține cont de diverse niveluri ale prețului pe litru”.

Social-democratul adaugă că, în tot acest timp, alte țări europene au luat măsuri, inclusiv de reducere a TVA.

„Ăsta este, repet, n-am alt diagnostic de pus, decât cinism. Cinism vizavi de români. Altă caracterizare și alt diagnostic n-am”, a spus Grindeanu.

Guvernul României analizează modalitățile de reducere a accizei la motorină și urmează să vină în curând cu o decizie oficială. „Reducerea accizei la motorină, într-un fel sau altul, se fac analize. În aceste ore, Ministerul de Finanță și Ministerul Energiei lucrează și vor veni cu o soluție”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

