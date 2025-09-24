Grindeanu, despre înlocuirea lui Bolojan: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece

Întrebat de jurnaliști despre scenariul înlocuirii lui Ilie Bolojan cu un alt premier propus de PNL, cu a fost expus în spațiul public de Olguța Vasilescu și Mihai Tudose, Sorin Grindeanu a spus că nu este de acord cu ideea.

„Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că această coaliție e o coaliție care trebuie să dureze până la alegerile din 2028, că în 2027 trebuie să existe, conform protocolului, acel switch la nivelul primului ministru, că avem un prim-ministru Ilie Bolojan care, așa cum a dovedit astăzi, și e un exemplu bun, că s-a implicat în rezolvarea acestei chestiuni legate de moțiune, trebuie să continuăm. Asta nu înseamnă că ideile noastre pe care le avem pe administrație, pe pachetul de relansare economică… apropo, până la sfârșitul săptămânii avem pus în formă de lege, de pachet care se poate fi asumat, tot ceea ce s-a prezentat ca și măsuri de către PSD, de mine și de toți ceilalți miniștri în ultimele săptămâni, și vom înainta acest pachet către coaliție. I-am anunțat ieri (marți – n.r.)”, a spus Grindeanu.

Grindeanu nu mai vrea scenarii apocaliptice

Întrebat, în continuare, dacă s-a analizat la coaliție și problema rectificării bugetare, Grindeanu a spus că nu mai vrea scenarii apocaliptice.

„Știți ce cu ce nu sunt de acord? (…) Cu prezentarea non-stop a unei situații apocaliptice. Dacă nu se întâmplă ceva, vine sfârșitul lumii. Dacă nu facem un lucru, picăm în junk. Să știți că de fiecare dată poate să existe, dacă ai dialog într-o coaliție, mai ales formată din patru partide, poate să se degaje soluții mai bune decât cele la care te-ai gândit tu. De aceea vă dau un exemplu. Eu am spus că la sfârșitul săptămânii și am spus și președintelui la Cotroceni, noi vom înainta acest pachet către coaliție, pachetul de relansare economică, așteptând de la ceilalți colegi din coaliție să vină cu îmbunătățiri, să vină cu noi legi care să ducă la această relansare economică, astfel încât, împreună, să facem aceste politice”, a precizat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a mai spus că va avea, miercuri, o discuție cu toți miniștrii PSD și o să existe, în zilele următoare, discuții pe rectificare.