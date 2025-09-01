Grindeanu, despre protestul pe tema migranților: Nu-și au locul în România anului 2025

„Chiar mă miră decizia luată de Primăria Capitalei. Cred că ar trebui să-și revizească acest lucru, această decizie. Vorbim totuși de niște lucruri și manifestări care nu cred că și-au locul într-o România anului 2025. Îi îndemn pe reprezentanții și pe cei de la Primăria Generală a Capitalei, pe cei care au decis să schimbe decizia”, a spus Grindeanu.

Primăria Capitalei a aprobat organizarea unui protest iniţiat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România, programat pe 2 septembrie 2025, între orele 11:00 şi 13:00, pe trotuarul din faţa sediului PMB, lângă Parcul Cişmigiu. La manifestaţie sunt aşteptate circa 20 de persoane, care îşi exprimă nemulţumirea faţă de proiectul „Strategia de incluziune a migranţilor în Municipiul Bucureşti”. Documentul a fost retras din dezbatere publică pentru a fi revizuit pe baza observaţiilor primite de la ONG-uri.

Municipalitatea a subliniat că autorizarea protestului respectă dreptul constituţional la liberă exprimare şi întrunire, fără a valida mesajele organizatorilor. Totodată, a avertizat că orice instigare la ură, discriminare sau violenţă este sancţionată de lege, responsabilitatea revenind exclusiv participanţilor şi organizatorilor.