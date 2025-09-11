Grindeanu, după ce inflația a ajuns la 9,9%: Să oprim acest tăvălug ce distruge puterea de cumpărare

„Atunci când guvernarea se reduce doar la tăieri, măsuri inflaționiste și constrângeri bugetare, efectele se văd imediat. Trebuie să oprim acest tăvălug care distruge puterea de cumpărare a oamenilor”, a declarat Grindeanu.

În replică la situația economică, liderul PSD a anunțat lansarea Programului PSD de Relansare Economică a României.

„România are nevoie urgent de un proiect economic pozitiv, care să încurajeze antreprenorii să investească, să crească producția și numărul locurilor de muncă și să aducă mai multe venituri la buget. Voi prezenta, astăzi (joi – n.r.), Programul PSD de Relansare Economică a României. Aceasta va fi busola economică și politică pentru perioada următoare”, încheie Grindeanu.

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a fost 9,9%, potrivit datelor prezentate joi de Institutul Național de Statistică.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) a fost 5,7%.