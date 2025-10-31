Grindeanu: Nu mă interesează să-i aud pe Bolojan, Moşteanu, Ţoiu. Avem linişte la Guvern

Într-o conferinţă de presă la Deva, Grindeanu a spus că România are de trei zile „o situaţie”: „Partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, ne-a anunţat că îşi redimensionează trupele, efectivul de trupe staţionate în ţara noastră. Asta înseamnă că România trebuie să aibă o strategie pentru a păstra nivelul de securitate a României”.

Grindeanu afirmă că „de trei zile n-auzim decât linişte de la guvern. Nu iese nimeni să ne spună care este strategia României din perspectiva aceasta a securităţii pentru următoarea perioadă, având în vedere noul context. Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-i aud pe Bolojean sau pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament. Eu cred că ne interesează să ştim care este planul de ţară din această perspectivă şi ce îşi propune Guvernul României pentru următoarea perioadă, pentru a păstra acelaşi nivel de securitate, fiindcă suntem o ţară, totuşi, la graniţa unui conflict”.

În ce priveşte chemarea lui Ilie Bolojan în plenul de luni al Camerei Deputaţilor. Grindeanu a declarat că premierul ar trebui să se prezinte „pentru românii”: „Eu l-am chemat nu pentru mine. L-am chemat pentru români, să le explice românilor care este politica publică a Guvernului în ce priveşte siguranţa naţională”.

Grupurile parlamentare ale PSD şi AUR din Camera Deputaţilor au cerut participarea premierului Ilie Bolojan la şedinţa de plen de lunea viitoare, la dezbaterea politică „Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea parţială a trupelor americane din România.