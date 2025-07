Grindeanu: Pas concret pentru conectarea României cu frontiera de Vest

Un nou pas concret pentru conectarea României cu frontiera de vest a fost făcut prin desemnarea, luni, a câștigătorului lotului 2 al Autostrăzii A9 Timișoara – Moravița, spune președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Grindeanu anunță că a fost desemnat, luni, de către CNAIR, câștigătorul pentru construcția lotului 2 al Autostrăzii Timișoara – Moravița (A9).

Constructorul austriac care a câștigat licitația trebuie să realizeze proiectarea și execuția celor 33,49 km de autostradă în termen de 48 de luni (12 luni sunt alocate fazei de proiectare, iar 36 de luni pentru execuția lucrărilor).

Valoarea contractului finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027 este de 2,97 miliarde de lei (fără TVA).

„Autostrada Timișoara – Moravița (A9) este unul din obiectivele strategice de infrastructură care va asigura legătura rutieră rapidă și modernă cu frontiera româno-sârbă. Am să sprijin și am să urmăresc în continuare evoluția proiectelor de infrastructură mare, deoarece consider că de acestea depinde în mare măsură dezvoltarea economică a României. Toate proiectele lansate în mandatul meu de ministru al Transporturilor au urmărit acest obiectiv strategic”, spune Sorin Grindeanu, pe Facebook.