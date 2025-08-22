Tăierile de cheltuieli din pachetele de măsuri fiscale sunt relativ anemice, afirmă Năsui

Claudiu Năsui a criticat planul de reforme pus pe masă de Guvernul Bolojan, din care Uniunea Salvați România face parte.

Claudiu Năsui afirmă despre pachetul II de măsuri pregătit de Guvern că „dacă nu se taie serios cheltuielile și doar vorbim despre reducerea cheltuielilor, dar tăiem doar trei fursecuri și șapte ospătari de la Guvern, nu o să se schimbe nimic”.

Deputatul USR a declarat vineri, la RFI, că „fie oprim subvențiile, schemele de afaceri pe banii statului, care sunt și acum în derulare, fie oprim PNDL, Anghel Saligny și lucrurile acestea, unde Guvernul a avut un discurs corect, după mine, dar nu a făcut ce trebuie în practică, fie atacăm toate pensiile speciale, nu 7% din ele, care riscă de fapt nici să nu se întâmple, pentru că e viciată procedura, deci fie facem lucrurile acestea și reușim, fie nu ne încadrăm în ținta de deficit și o să crească în continuare taxele, cu un Guvern care zice că nu are ce face, decât să facă genul acesta de măsuri, când de fapt are ce face, dar nu face ce trebuie.

„Eu sper să dea roade, dar ca să dea roade, trebuie să vedem că scad cheltuielile, or deocamdată, singura zonă în care au scăzut cheltuielile este cea a educației, nu cele de care am vorbit în campania electorală și nu cele în care chiar ar trebui să scadă acum cheltuieli”, a mai spus deputatul USR.