Grindeanu propune o soluție pentru criza politică iminentă: „Poate fi încheiată rapid”

Liderul PSD a declarat duminică seara că țara merge într-o direcție greșită ceea ce afectează inclusiv stabilitatea politică.

„Stabilitatea politică este foarte bună, este excepțională dacă asigură prosperitatea, nu este cazul, lucrurile nu merg în direcția cea bună. Eu înțeleg responsabilitatea și în acest mod”, a explicat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

Șeful PSD a anunțat că există o soluție pentru rezolvarea rapidă a crizei politice.

„Criza politică poate fi încheiată rapid dacă în urma consultărilor se ajunge la o soluție”, a transmis Grindeanu.

Președintele PSD a declarat că nu dorește un conflict prelungit PSD-PNL.

„Am mai trăit ceva asemănător în urmă cu doi ani”, a mai spus Grindeanu referindu-se la certurile dintre PSD și PNL.

„Eu nu mai doresc să intru în acest scenariu… trebuie să găsim soluții acum”, a precizat liderul PSD.

PSD va decide luni dacă retrage sau nu sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online.