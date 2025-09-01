Grindeanu salută retragerea autorizației pentru protestul anti-imigranți: „Rațiunea a învins”

Grindeanu, a reacţionat luni pe Facebook după ce Primăria Generală a Municipiului Bucureşti a retras autorizaţia acordată pentru un protest anti-imigranţi planificat de formaţiunile Noua Dreaptă şi SOS România.

„Raţiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înţeles pericolul manifestaţiilor xenofobe şi a anulat autorizaţia pentru protestul anti-imigranţi”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Acesta a subliniat însă că este „îngrijorător” faptul că autorizaţia a fost emisă iniţial, fără o analiză a riscului de a promova „mesaje de ură rasială în spaţiul public”.

Liderul PSD a arătat că reacţia opiniei publice şi a partidului a fost determinantă în blocarea manifestaţiei, pe care a catalogat-o drept un eveniment contrar valorilor europene şi „flagrant încălcător al drepturilor omului”.

În acelaşi mesaj, Grindeanu i-a cerut primarului interimar al Capitalei „mai mult discernământ şi responsabilitate” în procesul de autorizare a protestelor. „PSD va monitoriza şi pe viitor cu multă atenţie activitatea Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti”, a avertizat acesta.