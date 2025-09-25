Guvernul a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni

În cadrul ședinței de Guvern de joi, 25 septembrie, a fost aprobată măsura prelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni.

Anunțul a fost făcut de Florin Barbu, ministrul Agriculturii, într-o postare pe pagina de Facebook. În acest sens, plafonarea va fi în vigoare până la sfârșitul lunii martie 2026.

„Salut decizia Coaliției de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026”.

Decizia vine în contextul în care subiectul prelungirii plafonării a generat tensiuni în coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan nu dorea prelungirea acestei măsuri, în timp ce PSD anunțase la începutul acestei săptămâni că a depus un amendament la Senat pentru a se prelungi plafonarea adaosului comercial la produsele de bază pentru încă trei luni.

Care sunt alimentele de bază vizate de această decizie

Lista alimentelor vizate de plafonare cuprinde: