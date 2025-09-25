Prima pagină » Politic » Guvernul a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni

Guvernul a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni

Guvernul a aprobat, joi, în ședința de Guvern, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni.
Diana Nunuț
25 sept. 2025

În cadrul ședinței de Guvern de joi, 25 septembrie, a fost aprobată măsura prelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni.

Anunțul a fost făcut de Florin Barbu, ministrul Agriculturii, într-o postare pe pagina de Facebook. În acest sens, plafonarea va fi în vigoare până la sfârșitul lunii martie 2026.

„Salut decizia Coaliției de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026”.

Decizia vine în contextul în care subiectul prelungirii plafonării a generat tensiuni în coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan nu dorea prelungirea acestei măsuri, în timp ce PSD anunțase la începutul acestei săptămâni că a depus un amendament la Senat pentru a se prelungi plafonarea adaosului comercial la produsele de bază pentru încă trei luni.

Care sunt alimentele de bază vizate de această decizie

Lista alimentelor vizate de plafonare cuprinde:

  • pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;
  • lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;
  • brânză telemea de vacă vrac;
  • iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;
  • făină albă de grâu „000” până la 1 kg;
  • mălai până la 1 kg;
  • ouă de găină calibrul M;
  • ulei de floarea-soarelui până la 2 l;
  • carne proaspătă pui;
  • carne proaspătă porc;
  • legume proaspete vrac;
  • fructe proaspete vrac;
  • cartofi proaspeţi albi vrac;
  • zahăr alb tos până la 1 kg;
  • smântână – 12% grăsime;
  • unt până la 250 grame;
  • magiun până la 350 grame.