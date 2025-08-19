Guvernul, de acord cu inițiativa privind prevenirea și combaterea violenței domestice

„Cea mai importantă modificare se referă la încălcarea ordinelor de protecție (OP/OPP): dacă un agresor a încălcat deja un ordin și o face din nou, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate. Este o măsură dură, dar necesară, pentru a descuraja recidiva și pentru a arăta că încălcarea ordinelor nu rămâne fără consecințe”, spune Alina Gorghiu, pe Facebook.

Liberalul arată că sunt și alte modificări importante: ordinele de protecție provizorii nu vor mai înceta automat, ci doar prin hotărâre judecătorească. De asemenea, victima va beneficia de asistență juridică obligatorie și la contestarea ordinului. Un nou ordin de protecție va putea fi cerut nu doar de victimă, ci și de procuror, autorități sau servicii sociale (cu acordul victimei).

„Contextul arată cât de necesare sunt aceste schimbări: în primele 7 luni din 2025 au fost aproape 28.000 de intervenții ale poliției, peste 8.000 de ordine de protecție emise, iar mii de agresori au încălcat aceste măsuri. Cele mai multe cazuri rămân „loviri și alte violențe” și „amenințări”. Propunerile sunt în acord cu Raportul Avocatului Poporului și completează proiectul „România fără violență”. Împreună, aceste legi vor oferi victimelor o protecție reală și efectivă. Violența domestică nu mai poate fi tratată ca o problemă privată. Prin aceste modificări, mesajul este clar: victimele sunt protejate, agresorii vor răspunde mai dur pentru faptele lor”, a mai spus Gorghiu.