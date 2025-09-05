Guvernul a adoptat proiectul care vizează modificări în Codul Silvic pentru a prelua controlul asupra reorganizării Romsilva

UPDATE Guvernul a adoptat proiectul care vizează reorganizarea Romsilva

Guvernul a aprobat în ședința de vineri un proiect care vizează modificarea Codului Silvic și stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, care vor permite reorganizarea Romsilva.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin modificarea adusă Codului Silvic, se creează temeiul legal pentru organizarea și funcționarea, precum și măsurile de reorganizare a Romsilva, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Știrea inițială

Guvernul României se reunește vineri, de la ora 10:00, pentru a aproba un proiect de ordonanță de urgență care modifică un articol din Codul silvic.

Scopul acestei ședințe este de a permite executivului să reorganizeze Romsilva prin hotărâre, la propunerea Autorității publice centrale pentru silvicultură.

Proiectul de ordonanță de urgență modifică alineatul (2) al articolului 32 din Legea 331/2024 privind Codul Silvic.

Modificările sună astfel: „Măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii”.

Conform Codului silvic, Autoritatea publică centrală pentru silvicultură, are rol de organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

Aceasta reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii, și este responsabilă de implementare, reglementare, coordonare şi control.

În forma actuală a articolului 32 din Codul silvic, „la propunerea Autorităţii, Guvernul, prin hotărâre, va adopta Regulamentul de organizare şi funcţionare al Romsilva”, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea legii în vigoare, iar acesta este publicat în Monitorul Oficial.

În nota de fundamentare a proiectului de OUG se menționează obligaţiile din PNRR, în special activităţile din Componenta C2 – Pădurea şi protecţia biodiversităţii.

„Considerând că România se confruntă cu o situaţie extraordinară determinată de presiunea timpului şi de riscul pierderii finanţării europene, adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ devine indispensabilă pentru corectarea cadrului juridic existent pentru implementarea în mod corespunzător a jalonului 24 din PNRR. Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează temeiul pentru organizarea, reorganizare, restructurarea, precum şi pentru funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva”, se arată în nota de fundamentare.

Ordonanța de urgență ar fi trebuit adoptată joi, dar nu avea toate avizele necesare de la ministere, a explicat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.