Care sunt așteptările ministrului Mediului de la noul director al Romsilva: „Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva”

„Consiliul de Administrație al Romsilva a decis astăzi (marți – n.r.) că noul director general interimar al Romsilva va fi domnul Jean Vișan. Este pentru prima dată în istoria Romsilva când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparență”, spune Buzoianu, pe Facebook.

Interviurile au fost înregistrate și publicate, iar înaintea deciziei finale a avut loc și o dezbatere publică alături de reprezentanții societății civile.

„Asta trebuie să fie direcția pe mai departe: reguli clare, transparență și responsabilitate în gestionarea pădurilor României. Îi doresc succes în noul său mandat domnului Jean Vișan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva și este mult de muncă și din partea Ministerului Mediului, și din partea Romsilva. Așteptările sunt clare: un management transparent, responsabil și în interesul protejării pădurilor. Este important ca standardele ridicate stabilite prin acest proces să fie respectate și consolidate în perioada următoare”, mai spune ministrul Mediului.

Jean Vișan, noul director general provizoriu al Romsilva

Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor, Romsilva l-a desemnat, marți, pe Jean Vișan drept director general provizoriu, în urma unui proces de selecție la care au participat 25 de candidați.

Jean Vișan, în vârstă de 48 de ani, este inginer silvic și doctor în silvicultură, cu o carieră de aproape 25 de ani în domeniu.

El a lucrat la Ocolul Silvic Vintilă Vodă și Direcția Silvică Buzău, iar din 2006 a ocupat mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul centralei Romsilva, inclusiv pe cea de director al Direcției Regenerare – Dezvoltare.

În 2020 a condus timp de șase luni Direcția Silvică Buzău.

Noul director provizoriu deține certificări în proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, managementul achizițiilor publice și în prevenirea și combaterea corupției.