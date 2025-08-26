A fost desemnat directorul general provizoriu al Romsilva. Cine este Jean Vișan

Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor, Romsilva a anunțat marți, că l-a desemnat pe Jean Vișan în funcția de director general provizoriu, pentru un mandat de cinci luni.

Procesul de selecție, declanșat pe 11 august, a atras 25 de înscrieri, dintre care 17 candidați au fost declarați eligibili și au trecut printr-o etapă de interviuri.

Cine este Jean Vișan

Jean Vișan, în vârstă de 48 de ani, este inginer silvic și doctor în silvicultură, cu o carieră de aproape 25 de ani în domeniu.

El a lucrat la Ocolul Silvic Vintilă Vodă și Direcția Silvică Buzău, iar din 2006 a ocupat mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul centralei Romsilva, inclusiv pe cea de director al Direcției Regenerare – Dezvoltare.

În 2020 a condus timp de șase luni Direcția Silvică Buzău.

Noul director provizoriu deține certificări în proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, managementul achizițiilor publice și în prevenirea și combaterea corupției.