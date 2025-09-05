Prima pagină » Politic » Guvernul a adoptat proiectul care vizează reorganizarea Romsilva

Guvernul a adoptat proiectul care vizează reorganizarea Romsilva

Guvernul a aprobat în ședința de vineri un proiect care vizează modificarea Codului Silvic și stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, care vor permite reorganizarea Romsilva.
Sursa foto: Guvernul României, 14 august
Cosmin Pirv
05 sept. 2025, 11:03, Politic

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin modificarea adusă Codului Silvic, se creează temeiul legal pentru organizarea și funcționarea, precum și măsurile de reorganizare a Romsilva, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Adoptarea actului normativ este justificată de necesitatea corectării cadrului juridic existent pentru implementarea corespunzătoare a Jalonului 24 din Planul Naţional de Redresare și Reziliență al României.

Totodată, actul normativ creează premisele unei gestionări durabile ale fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva, transmite Guvernul.