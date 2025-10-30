Guvernul a adoptat OUG privind măsurile pentru organizarea alegerilor parțiale din 7 decembrie

Guvernul a aprobat joi o Ordonanță de Urgență care stabilește măsurile necesare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025. Scrutinul vizează alegerea primarului general al municipiului București, a președintelui Consiliului Județean Buzău, precum și a unor primari din mai multe circumscripții electorale.

Executivul motivează adoptarea ordonanței prin termenul scurt până la debutul perioadei electorale, 2 noiembrie 2025, care nu ar permite derularea completă a procedurilor administrative necesare. Actul normativ creează cadrul juridic pentru implicarea tuturor instituțiilor responsabile — Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Național de Statistică, instituțiile prefectului și autoritățile locale — pentru a asigura desfășurarea procesului electoral în condiții optime.

Potrivit ordonanței, Regia Autonomă „Monitorul Oficial” va imprima buletinele de vot, Compania Națională „Imprimeria Națională” va realiza timbrele autocolante, iar Regia Autonomă „Monetăria Statului” va confecționa ștampilele cu mențiunea „VOTAT”. Hârtia necesară pentru buletinele de vot va fi furnizată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat, la prețul de înregistrare în contabilitate.

Pentru buna funcționare a sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, autoritățile locale vor pune la dispoziție personal de specialitate. De asemenea, AEP va derula în cel puțin șase secții de votare din București un proiect pilot care facilitează exercitarea dreptului de vot pentru persoanele cu dizabilități de vedere, proiect finanțat din bugetul de stat.

Guvernul a stabilit și că personalul implicat în organizarea alegerilor parțiale va primi aceleași indemnizații ca la scrutinul din 4 mai 2025. Finanțarea se va face din bugetele AEP, MAI, Secretariatului General al Guvernului și Institutului Național de Statistică, în funcție de atribuțiile fiecărei instituții.

Prin această ordonanță, Executivul își propune să evite eventualele blocaje administrative și să asigure condiții de siguranță și transparență pentru desfășurarea alegerilor locale parțiale din luna decembrie.