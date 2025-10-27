Daniel Băluță, despre alegerile de la București: Sunt convins că nu va fi afectată coaliția

„Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campania electorală, pentru că discutăm despre trei partide europene, discutăm de trei persoane mature, raționale, care reprezintă niște partide extrem de așezate”, a spus Daniel Băluță, luni, într-o conferință de presă.

„Este foarte important ca fiecare partid să aibă propria lui identitate atunci când se prezintă în fața alegătorilor. Experiențele trecute ne-au demonstrat că nu a fost o idee foarte bună să mergem”, a adăugat edilul Sectorului 4.

Privind propria candidatură, Băluță a afirmat duminică faptul că este o decizie „formală”, declarând: „În următoarele 2-3 zile, lucrul acesta îl va face și Partidul Social Democrat. Este normal să trăim într-o lume în care ne respectăm colegii, respectăm regulile. De aceea, așteptăm cu nerăbdare Biroul Permanent, probabil că va fi marți sau miercuri, și în interiorul Partidului Social Democrat vom tranșa acest subiect”.

În data de 7 decembrie, în Municipiul București vor fi organizate alegeri locale parțiale pentru stabilirea viitorului primar general.