Ce data propune Sorin Grindeanu pentru alegerile la Primăria Capitalei

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliție organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei pe 30 noiembrie, subliniind că partidele din alianță trebuie să respecte înțelegerile politice și că „nimeni nu este ținut cu forța în coaliție”.

„Discutăm mâine în coaliție. Poate să fie, discutăm mâine în coaliție. Eu am și o dată pe care pot să o propun, 30 noiembrie. De ce nu 30, ca să facem mai repede? Nu era mai bine să facem repede?”, a spus Grindeanu, întrebat despre organizarea alegerilor din Capitală.

Liderul social-democrat a comentat și declarațiile premierului Ilie Bolojan și ale lui Dominic Fritz, potrivit cărora partidele din coaliție ar putea merge cu candidați separați la alegerile locale din București.

„Eu ce vreau să vă spun e că nu ținem pe nimeni cu forța în această coaliție. Noi avem o coaliție politică. Politic am hotărât, fiecare în partidele din care face parte, să fim parte a acestui guvern și să fim parte a acestei soluții care dă stabilitate României. Nu ținem pe nimeni cu forța în această coaliție dacă, cumva, ceea ce avem ca înțelegeri politice nu este respectat”, a declarat Grindeanu.

El a adăugat că a avut discuții cu președinta PSD București, Gabriela Firea, și cu primarul secotrului 4, Daniel Băluță, ambii considerați „cu șanse reale” pentru candidatura la Primăria Capitalei: „Vom decide împreună cu organizația PSD București care este strategia și cel mai bun candidat, în urma măsurătorilor”.