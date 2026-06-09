Guvernul Tomac prinde contur: cine sunt miniștrii confirmați și ce nume-surpriză sunt încă în negocieri

Potrivit premierului desemnat Eugen Tomac, viitorul Executiv ar urma să aibă trei vicepremieri. Unul dintre aceștia va fi ministrul Educației, iar ceilalți doi vor coordona domeniile economiei și digitalizării.

Cum va arăta guvernul propus de premierul desemnat. Miniștrii confirmați și cei cu care încă se poartă negocieri.

Sorin Costreie, propus la Educație și pentru funcția de vicepremier în guvernul Tomac

Sorin Costreie este propunerea anunțată de Eugen Tomac pentru Ministerul Educației și ar urma să ocupe și una dintre cele trei funcții de vicepremier din viitorul Executiv. Premierul desemnat a declarat că acesta a acceptat să preia portofoliul Educației și funcția de vicepremier, urmând să aibă atribuții care nu se vor limita strict la domeniul educației.

Costreie este consilier prezidențial pentru educație și cercetare din 17 noiembrie 2025. Potrivit Administrației Prezidențiale, el este profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, cu specializări în filosofia matematicii, filosofia limbajului și filosofia științei.

Înainte de numirea la Cotroceni, Costreie a avut o activitate îndelungată în mediul universitar. Potrivit CV-ului publicat de Universitatea din București, el este cadru didactic la Facultatea de Filosofie, unde lucrează din 1997, și a fost implicat în structuri universitare și rețele academice europene. CV-ul menționează, între altele, calitatea de președinte al UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe – și rolul de coordonator al alianței CIVIS la nivelul Universității din București.

Luca Niculescu, propus ministru al Afacerilor Externe

Luca Niculescu este propunerea confirmată de Eugen Tomac pentru Ministerul Afacerilor Externe. Premierul desemnat a invocat, în declarațiile publice, rolul lui Niculescu în dosarul aderării României la OCDE, precizând că acesta a acceptat să facă parte din viitorul guvern.

Niculescu este în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit MAE, între 2016 și 2022 a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra.

Înainte de intrarea în diplomație, Luca Niculescu a avut o carieră în presă. A fost redactor-șef al RFI România și corespondent în România pentru mai multe instituții media franceze.

Dacă va fi validat de Parlament, Niculescu ar prelua Externele într-o perioadă în care dosarele principale ale României includ aderarea la OCDE, relația cu partenerii europeni și euroatlantici, sprijinul pentru Republica Moldova și coordonarea pozițiilor de politică externă în contextul războiului din Ucraina.

Dan Neculăescu, propus ministru al Apărării

Dan Neculăescu este propunerea anunțată de Eugen Tomac pentru Ministerul Apărării. Premierul desemnat a spus că actualul ambasador al României la NATO a acceptat invitația de a face parte din viitorul cabinet.

Neculăescu este reprezentant permanent al României la NATO din februarie 2022. Înainte de această funcție a fost secretar de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe. El este diplomat de carieră și lucrează în MAE din octombrie 2002, având rang diplomatic de ambasador.

Biografia sa diplomatică include funcții legate de securitate, afaceri strategice, OSCE, neproliferare și controlul armamentelor. NATO menționează că Neculăescu a contribuit, în cariera sa diplomatică, la pregătirea unor summituri NATO și la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României cu Statele Unite, Polonia și Turcia, în special pe dimensiunea de securitate.

Teodor Dulceață, propus ministru al Mediului

Teodor Dulceață este propunerea anunțată de Eugen Tomac pentru Ministerul Mediului. Premierul desemnat a spus că Dulceață lucrează de mai mult de 10 ani în minister și că ocupă funcția de secretar general adjunct.

Pagina Ministerului Mediului îl listează pe Teodor Dulceață drept secretar general adjunct. Potrivit CV-ului public, acesta a ocupat funcții în administrația publică și în structuri aflate în zona mediului, inclusiv la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Vladimir Ionaș, propus ministru al Dezvoltării

Vladimir Ionaș este propunerea anunțată de Eugen Tomac pentru Ministerul Dezvoltării. Premierul desemnat a declarat că Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o va prezenta Parlamentului și a legat această propunere de tema reformei administrației și de relația cu autoritățile locale.

Ionaș este sociolog și are experiență în sondaje de opinie, metodologie, comportament electoral, marketing și consultanță politică. Potrivit profilului publicat de Aspen Institute România, el a lucrat în cadrul Grupului de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, a coordonat peste 1.000 de sondaje naționale și locale și a participat la proiectarea unor exit-polluri pentru alegeri prezidențiale, locale și parlamentare.

Ionaș a fost consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului, unde s-a ocupat de teme de politică externă, relația cu societatea civilă, mediul academic și administrația publică. De asemenea, el este președinte al organizației Roundtable on Ethnic Relations.

Nominalizarea sa a fost criticată de PNL, prin Ciprian Ciucu. Prim-vicepreședintele PNL a susținut că unele dintre portofoliile asumate în negocieri de PSD reflectă propuneri ale social-democraților și a invocat, între numele discutate, și nominalizarea lui Vladimir Ionaș la Dezvoltare. Ciucu a acuzat, de asemenea, existența unor discuții „prealabile, ascunse și neasumate” între Eugen Tomac și PSD, acuzație formulată în contextul negocierilor pentru susținerea viitorului guvern

Nicolae Istudor, propus ministru al Agriculturii

Nicolae Istudor este propunerea anunțată de Eugen Tomac pentru Ministerul Agriculturii.

Istudor este rector al ASE din martie 2016. A fost și prorector și profesor universitar doctor, cu activitate didactică în domenii precum logistica întreprinderilor agroalimentare, dezvoltare regională și rurală și burse de mărfuri agroalimentare.

Între aprilie 2004 și ianuarie 2005, el a fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu responsabilități în zona dezvoltării rurale și politicilor agricole. În perioada 2001–2004, a fost director general în același minister, cu atribuții privind managementul unităților agroalimentare, evaluarea, monitorizarea și controlul.

Diana Morar, variantă pentru Ministerul Muncii

La Ministerul Muncii poziția va fi ocupată de Diana Morar, avocată și fost deputat PNL în legislatura 2020–2024.

Diana Morar a fost aleasă deputat în circumscripția Bistrița-Năsăud, pe listele PNL, mandatul său fiind validat în decembrie 2020. Activitatea sa politică a fost legată inițial de Partidul Național Liberal, iar în 2024 a trecut la Forța Dreptei, formațiunea condusă de Ludovic Orban, candidând ulterior din partea alianței Dreapta Unită.

Înainte de mandatul parlamentar, Morar a fost numită secretar de stat la Ministerul Justiției, în ianuarie 2020, în perioada Guvernului Orban. La acel moment, presa consemna că era avocat și că deținuse anterior funcția de consilier municipal PNL la Bistrița.

Miniștri vehiculați / portofolii neconfirmate

Ministerul Culturii – Adrian Papahagi

Adrian Papahagi este profesor universitar și filolog. A candidat fără succes pentru un mandat de deputat din partea PDL, a fost implicat în înființarea PMP și a anunțat în 2014 că se retrage din politică.

Ministerul Finanțelor – Bogdan Glăvan sau o persoană din zona BNR

Pentru Finanțe sunt vehiculate mai multe nume. Bogdan Glăvan este profesor universitar de economie și director al Centrului „Murray Rothbard”. Poziția ar putea merge însă și la o persoană din zona BNR.

Ministerul Economiei – Radu Burnete

Radu Burnete este consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme economice și sociale și fost director executiv al Confederației Patronale Concordia. Numele său este vehiculat pentru portofoliul Economiei.

Ministerul Energiei – Sorin Elisei

Sorin Elisei este vehiculat pentru portofoliul Energiei. El are experiență în sectorul energetic, consultanță și administrație, fiind asociat în ultimii ani cu Ministerul Energiei, unde a lucrat pe zona politicilor energetice.

Ministerul Transporturilor – Ionuț Laurențiu Mașala

Ionuț Laurențiu Mașala este director economic în cadrul CNAIR și are experiență în zona financiară și administrativă a companiei responsabile de infrastructura rutieră națională.

Ministerul Justiției – Cosmin-Alexandru Soare-Filatov

Cosmin-Alexandru Soare-Filatov este consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale. Are pregătire juridică și experiență în zona dreptului constituțional.

Pentru Ministerul de Interne și al Sănătății nu au fost încă înaintate nume clare.