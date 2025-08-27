Ilie Bolojan, despre agenda pachetului doi de măsuri: „E foarte posibil să avem acest pachet pe cinci proiecte”

„E greu să cuplezi pensia cu administrația, pensiile magistraților cu companiile de stat. E foarte posibil să avem acest pachet pe 5 proiecte. Noi ne propunem ca la sfârșitul acestei săptămâni să declanșăm această procedură, urmând ca, până la începutul săptămânii viitoare, să existe posibilitatea prevăzută în legislația parlamentară, să vină cu observații, cu completări din Parlament. Și dacă sunt fezabile, e posibil să le integrăm. Procedura de asumare va fi săptămâna viitoare. Ar trebui ca la finalul săptămânii viitoare să încheiem procedurile. Nu știm dacă va fi o moțiune de cenzură sau nu, asta rămâne de văzut”, a spus Bolojan.

El a precizat că, după adoptare, pachetul va trebui să treacă prin Parlament și ar putea fi contestat la Curtea Constituțională.

„Ar trebui să treacă de Parlament. Va exista posibilitatea unor contestații la Curtea Constituțională. Va mai dura o perioadă de timp, o săptămână, două, trei, așa încât Curtea să se pronunțe. Agenda este ca la 1 octombrie propunerile să intre în vigoare”, a afirmat premierul.

Bolojan: Dacă România ar intra în OCDE, încrederea noastră ca țară crește

Bolojan a explicat că Guvernul are două etape majore de respectat, una internă și una externă, care ține de accederea României la OCDE și de angajamentele asumate față de Comisia Europeană.

„Avem proiecte de adoptat care țin de accederea României la OCDE. Ne propunem ca până la finalul lunii septembrie să adoptăm toate pachetele legislative hotărâte de guvern, în așa fel încât să trecem de evaluarea comitetelor. Avem încă 10 comitete de parcurs. Am parcurs 15 până în momentul de față. Dacă România ar intra în OCDE, încrederea noastră ca țară crește, atât de investitori și piețe, ceea ce înseamnă costuri financiare mai reduse, dobânzi mai mici, posibilități de investiții mai mari în România”, a spus premierul.

„Al doilea element extern este ședința comisarilor și miniștrilor de finanțe, ECOFIN, care va avea loc în octombrie, unde va fi o evaluare a situației din România. Angajamentele pe care le-a făcut România în fața Comisiei Europene în anii trecuți – să le recuperăm, din păcate am întârziat, am generat această neîncredere. Nu e vorba doar de Comisie, e vorba de încrederea piețelor. Dacă vom trece de acest test, dacă nu mai avem alte probleme deosebite din punct de vedere al riscului de țară, al dezechilibrelor. Pe măsură ce încheiem anul, pachetele care au fost adoptate își fac efectul. Anul viitor vedem o scădere cu 2 procente a deficitului care ne duce într-o zonă în care ne stabilizăm”, a adăugat Bolojan.