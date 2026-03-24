Ilie Bolojan: Fără politici strategice, România pierde autonomie în criză. Gazul și îngrășămintele trebuie procesate în țară

„În anumite domenii ale economiei, zona de energie, zona de îngrășăminte, alte aspecte, nu am avut o politică strategică pe care, indiferent de schimbările de guvern, să o urmărim”, a spus premierul, făcând referire la situația actuală a combinatului Azomureș, aflat în continuare într-un proces de negociere.

Ilie Bolojan a evitat să ofere detalii punctuale despre Azomureș, precizând că discuțiile sunt în curs.

„Având în vedere că în momentul de față sunt negocieri pe această componentă, n-aș vrea să fac alte comentarii, pentru că trebuie, într-o formă sau alta, să se finalizeze”, a declarat el.

Premierul a subliniat că statul este obligat să analizeze strategic activele industriale pe care le deține sau le poate valorifica, în special în contextul noilor resurse energetice.

„Dacă avem o resursă de gaz suplimentară din Marea Neagră, pe care de anul viitor ar trebui să o punem în valoare, ar fi bine să nu o exportăm sub formă brută”, a spus Bolojan.

Șeful Guvernului a explicat că gazul ar trebui utilizat în economie pentru a crea valoare adăugată.

„Ar fi foarte bine să reușim să procesăm acest gaz în România, în centralele care trebuie finalizate – la Mintia, la Iernut – și să îl folosim în industria chimică, în producția de îngrășăminte, în siderurgie. Sunt zone în care gazul poate fi valorificat suplimentar, astfel încât valoarea adăugată să rămână în România”, a afirmat el.

Ilie Bolojan a făcut o paralelă cu sectorul agricol, arătând că România exportă masiv materie primă și importă produse procesate.

„Suntem exportatori de materie primă, dar importatori neți de produse procesate. Dacă am integra mai mult procesarea producției agricole în România, valoarea adăugată ar rămâne aici”, a spus premierul.

În opinia sa, dezvoltarea capacităților de procesare, alături de investițiile în domenii competitive precum IT, digitalizare și inovare, este esențială pentru creșterea nivelului de trai.

„Trebuie să facem asta, este obligatoriu. Dacă nu vom face, nu vom putea ieși din capcana venitului mediu și nu vom putea crea condiții mai bune de trai în România”, a conchis Ilie Bolojan.