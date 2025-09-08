Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan: Nu poți să fugi de reducerile de personal

Bolojan spune că Guvernul va continua reforma administrației, inclusiv reducerea de personal și a cheltuielilor, chiar dacă sunt măsuri nepopulare.
Petru Mazilu
08 sept. 2025, 22:16, Politic

Premierul Ilie Bolojan a confirmat luni seara că Guvernul nu va renunța la intenția de a face o reformă profundă în administrație. Nu poți să fugi de reducerile de personal, a explicat Bolojan.

Premierul a explicat luni seara, la TVR, că restructurările de personal fac parte din reforma profundă a administrației.

„Nu poți să fugi de reducerile de personal”, a punctat Ilie Bolojan.

Trebuie să reducem și cheltuielile cu personalul prin reducerea de sporuri și reducerea numărului de angajați discuția a fost despre o reducere cu 10%, a mai spus premierul.

„Trebuie să ne asumăm și măsurile nepopulare dar o solidaritate este o condiție necesară pentru a performa”, a precizat premierul.

