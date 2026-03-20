Ilie Bolojan promite o soluție în privința prețului combustibililor la începutul săptămânii

Premierul Ilie Bolojan spune că la începutul săptămânii viitoare va veni cu o soluție în privința prețurilor tot mai mari ale combustibililor. „O plafonare arbitrară a prețurilor poate conduce la penurie”, avertizează premierul.
Laura Buciu
20 mart. 2026, 17:33, Politic

Ilie Bolojan spune că a discutat vineri cu miniștrii Alexandru Nazare (Min. Finanțelor) și Bogdan Ivan (Min. Energiei), cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenței și ai ANAP, despre situația pieței carburanților din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu.

„Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România. Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni. La începutul săptămânii viitoare vom avea o nouă întâlnire pentru definitivarea acestor soluții”, promite Bolojan.

Acesta afirmă că nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să se acționeze sunt multiple, „în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate”.

Potrivit premierului, „o încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie”.

Pe de altă parte, Bolojan spune că o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat vineri pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului.

„Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri. Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra”, mai scrie Ilie Bolojan pe Facebook.

