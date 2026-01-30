Interviu exclusiv cu premierul Ilie Bolojan, la G4Media.ro

Premierul Ilie Bolojan răspunde întrebărilor G4Media.ro adresate de jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi.

Este Guvernul Bolojan la final de drum? Mai este actuala coaliție funcțională? Este posibil un guvern minoritar?

Războiul total cu PSD. Va cere Ilie Bolojan un vot de încredere în Coaliție după ce a fost numit „lăutar” de liderii social-democrați? Cum răspunde acuzațiilor că măsurile sale de austeritate lovesc direct în electoratul PSD?

Revolta din PNL. Cum răspunde premierul criticilor interne din PNL? Va schimba șefii de filiale neperformante și cum comentează acuzațiile de „stil autoritar”?

Ultimatumul reformelor. Când va fi adoptată reforma administrației și reducerea aparatului bugetar? Va ceda premierul în fața protestelor profesorilor și sindicatelor pentru a menține „liniștea” politică?

Justiție. Susține premierul scăderea vârstei de răspundere penală la 13 ani? Dar revenirea competențelor de investigare a magistraților la DNA?

Relația cu SUA și Bugetul 2026. Cât va aloca România pentru Apărare și cum se vede de la București parteneriatul strategic cu Washingtonul în noul context geopolitic?

„Sunteți contestat de liderii PSD, dar și de unele voci din propriul partid. Luați în calcul să cereți un vot de încredere în partid și în coaliție? Ce v-ar determina să demisionați?” – sunt câteva dintre întrebările pentru Ilie Bolojan.