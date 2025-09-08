Ionuț Moșteanu, discuții cu experți ai Heritage Foundation pe tema securității la Marea Neagră

Întâlnirea dintre ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, și experții americani ai Heritage Foundation, unul dintre cele mai influente think-tank-uri din SUA, a avut loc luni, la București.

Discuțiile s-au concentrat pe importanța prezenței forțelor americane în România și pe flancul estic al NATO, principalele provocări de securitate din regiunea Mării Negre, dar și pe evoluțiile mediului strategic euroatlantic.

Moșteanu a subliniat relevanța parteneriatului strategic româno-american și contribuțiile României la misiunile aliate, evidențiind angajamentul țării pentru modernizarea armatei și consolidarea rezilienței regionale.

De asemenea, a prezentat prioritățile Ministerului Apărării Naționale în ceea ce privește creșterea capabilităților de apărare.

Experții americani au apreciat rolul României ca pilon de stabilitate în regiune și implicarea sa constantă în cadrul NATO.

Întâlnirea a reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea dialogului strategic româno-american și pentru adaptarea posturii de apărare la noile realități de securitate.