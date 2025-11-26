Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că un nou sistem de apărare antiaeriană va intra în funcțiune

„Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând. O capacitate care va crește semnificativ protecția spațiului aerian românesc și răspunsul nostru în fața provocărilor de tip dronă”, a notat miercuri, pe Facebook, Ionuț Moșteanu.

Anunțul vine pe fondul întâlnirii de marți de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, dintre ministrul Apărării și generalul Christopher Donahue, comandantul Comandamentului Terestru Aliat și al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa. Cei doi au discutat consolidarea cooperării militare și apărarea Flancului Estic al NATO.

Ministrul Ionuț Moșteanu a subliniat importanța relației cu Statele Unite în contextul provocărilor actuale venite din partea Rusiei, declarând că siguranța României este mai solidă datorită parteneriatului.

„Le mulțumesc aliaților americani pentru prezența constantă, pentru colaborarea excelentă și pentru solidaritatea demonstrată zi de zi. Le-am mulțumit și militarilor care, de Ziua Recunoștinței, sunt departe de familie, dar aproape de România – prin misiunea lor comună pentru pace și securitate”, a conchis ministrul.

Marți, mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian românesc, una dintre ele prăbușindu-se în județul Galați.