Israelul cere capitularea Hamasului, în timp ce atacurile asupra Gaza continuă

Israelul a cerut din nou, duminică, predarea Hamasului, în timp ce armata a lovit cel mai mare oraș din Gaza, unde sute de mii de palestinieni se adăpostesc.

Ministrul de externe Gideon Saar a declarat reporterilor la Ierusalim că războiul s-ar putea încheia imediat dacă Hamas ar elibera ostaticii rămași în Gaza și ar depune armele.

„Vom fi mai mult decât fericiți să atingem acest obiectiv prin mijloace politice”, a spus el, relatează Reuters.

În replică, oficialul Hamas Basem Naim a declarat că nu va depune armele, dar va elibera toți ostaticii dacă Israelul va accepta să pună capăt războiului.

Luna trecută, Israelul a atacat orașul Gaza, ce reprezintă principalul centru urban, iar forțele sale au ajuns la câțiva kilometri de centrul orașului. Peste noapte, atacurile israeliene au ucis 14 persoane în oraș, relatează oficialii locali din domeniul sănătății.

Mai mult, a existat și un atac asupra unei școli din sudul orașului Gaza care adăpostea palestinieni strămutați.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în iulie că Franța va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală a ONU de la sfârșitul lunii septembrie.

După acest anunț, mai multe țări, printre care Canada, Australia și Belgia, au declarat că vor face aceeași mișcare.

Marea Britanie a afirmat în august că va urma același drum dacă nu se va ajunge la un armistițiu în Fâșia Gaza.

„State precum Franța și Marea Britanie, care au insistat asupra așa-zisei recunoașteri (a unui stat palestinian), au comis o greșeală enormă”, a spus Gideon Saar în cadrul unei conferințe de presă cu omologul său danez Lars Løkke Rasmussen, aflat în vizită la Ierusalim.