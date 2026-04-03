Prima pagină » Politic » Jalon în PNRR: Guvernul trebuie să stabilească până în august mai multe arii naturale protejate

Guvernul a adoptat în ședința de vineri o ordonanță care modifică legislația actuală în ceea ce privește regimul ariilor protejate.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
03 apr. 2026, 15:45, Politic

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 57 din 2007 privind regimul arilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.

„Ordonanța modifică și completează cadrul legal necesar pentru stabilirea concretă a acestor arii naturale protejate și a habitatelor naturale, ceea ce urmează să se facă concret pe baza prevederilor ordonanței, prin alte acte normative subsecvente, cu hotărâri de guvern, ordine de ministru și așa mai departe”, a declarat purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ea spune că această modificare reprezenta un jalon din PNRR care trebuia îndeplinit: „Până în august avem de stabilit mai multe arii naturale protejate astfel încât jalonul să fie îndeplinit, primul pas fiind stabilirea desigur a acestui cadru pentru stabilirea regimului arilor naturale protejate”.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor