Jalon în PNRR: Guvernul trebuie să stabilească până în august mai multe arii naturale protejate

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 57 din 2007 privind regimul arilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.

„Ordonanța modifică și completează cadrul legal necesar pentru stabilirea concretă a acestor arii naturale protejate și a habitatelor naturale, ceea ce urmează să se facă concret pe baza prevederilor ordonanței, prin alte acte normative subsecvente, cu hotărâri de guvern, ordine de ministru și așa mai departe”, a declarat purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ea spune că această modificare reprezenta un jalon din PNRR care trebuia îndeplinit: „Până în august avem de stabilit mai multe arii naturale protejate astfel încât jalonul să fie îndeplinit, primul pas fiind stabilirea desigur a acestui cadru pentru stabilirea regimului arilor naturale protejate”.