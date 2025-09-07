Kelemen Hunor, declarație în cadrul dezbaterii moțiunii de cenzură: „Dacă nu reușim reformarea ANAF, mai bine îl desființăm”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat duminică, în timpul dezbaterii celei de-a doua moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, că alternativele propuse de opoziție pentru reformele Executivului reprezintă „un drum înfundat care ar însemna doar haos, spectacol și ură”.

Kelemen Hunor a spus că are „nemulțumiri profunde” privind funcționarea statului și a declarat în plen că, dacă Guvernul nu poate reforma ANAF, „mai bine îl desființăm” și „reînființăm o altă instituție a doua zi”.

„Guvernul de Coaliție și-a depus jurământul acum 76 de zile. Și suntem la a treia încercare a Opoziției de a schimba acest guvern care și-a luat angajamentul de a reduce deficitul rămas moștenire din 2024. Și-a luat angajamentul de a corecta ce a fost greșit. Guvernul s-a angajat în reforme profund sectoriale – și, ce e mai important, s-a angajat în a reda încrederea între cetățean și stat. Nu întâmplător am așezat cetățeanul pe primul loc. Fără el, fără cetățeanul care are încredere în instituțiile statului, fără cetățeanul care știe că va fi apărat de stat, statul va deveni slab. Deci statul trebuie să fie în slujba cetățeanului și atunci și omul va accepta sacrificii temporare și, da, va sluji și el statul cu acele sacrificii personale, de familie, sectoriale, fără de care nu vom reuși să restabilim un echilibru sănătos. Este o misiune grea, extrem de dificilă pentru acest guvern și această coaliție. Trebuie să fim solidari cu oamenii, trebuie să aducem și noi sacrificii. Nu trebuie să fii savant să vezi realitatea. Ajunge să mergi printre oameni și vei simți neîncrederea, îngrijorarea apăsătoare și chiar nervozitatea sau furia cetățenilor”, a declarat Kelemen Hunor în cadrul discursului său din plenul Parlamentului.

Kelemen Hunor a mai afirmat că mărirea TVA-ului și a impozitelor nu constituie o reformă, însă asumările de răspundere ale guvernului reprezintă un prim pas.

Președintele UDMR a menționat „nemulțumirile profunde” legate de funcționarea statului și a dat ca exemplu investigația realizată de jurnaliștii de la Recorder. Legat de acest aspect, el a spus că dacă ANAF nu se poate reforma, instituția ar trebui desființată.

„Guvernul Bolojan a început prin măsuri care își doresc creșterea veniturilor și tăierea cheltuielilor. O decizie asumată de această coaliție. Poate ar fi fost o variantă și relaxarea fiscală dacă nu am fi avut nevoie de venituri imediate. Dacă am fi avut creștere economică, dacă contextul regional și internațional ar fi fost altul și dacă am fi putut acoperi cheltuielile prin împrumuturi ieftine. Un deficit de aproape 10% nu poate fi susținut de țara noastră. Cei care spun, printre care mă regăsesc și eu, că mărirea TVA, impozitelor, încă nu înseamnă reforme, au dreptate. Cum nici tăierea cheltuielilor nu poate fi considerată reformă. Dar azi facem primul pas. Să facem reforme sectoriale esențiale în sănătate, justiție, în domeniul companiilor de stat, și trebuie să urmeze administrația locală și centrală. Acest guvern începe să dea primele semnale că dorește o guvernare justă, dreaptă, un stat mai suplu și încearcă să corecteze acele cheltuieli extravagante care, pe bună dreptate, îi nemulțumesc pe oameni. Am și eu nemulțumirile mele profunde. Un stat în care nu există consecințe când cineva greșește intenționat sau voluntar, când autoritățile închid ochii, este un stat eșuat. M-am uitat și eu la reportajul Recorder. Este exclus să nu fi existat în acel caz complicități la nivelul ANAF-ului sau neglijență gravă. Poate și la Registrul Comerțului. Îmi vine să spun, dacă nu reușim să reformăm această instituție, mai bine desființăm ANAF-ul și reînființăm o altă instituție a doua zi. Îmi vine să spun că Registrul Comerțului e total inutil dacă prin câteva emailuri poți să furi compania cuiva și să o treci pe numele tău fără nicio consecință. Până când nu vom vedea consecințe administrative, penale, rămânem cu sentimentul, și unii cu convingerea, că există o frăție între hoți și cei care trebuie să apere societatea de acești hoți”, a explicat Kelemen Hunor.