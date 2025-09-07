Bolojan: AUR nu dorește să micșorăm salariile directorilor din companiile de stat prin această moțiune

Premierul Ilie Bolojan a spus că proiectul pentru restructurarea companiilor publice are ca obiectiv profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat. El arată că în domenii vitale, precum energia, transporturile, apărarea, România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare și rezultate concrete.

Bolojan arată că, pentru toate acestea, este nevoie să fie schimbat modul în care funcționează companiile publice.

„De aceea, reducem posturile, plafonăm indemnizațiile exagerate, introducem criterii clare de performanță și un mecanism transparent de evaluare realizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprindelor Publice. Vrem un stat modern care nu își abandonează companiile publice, ci le face performante și responsabile”, adaugă Ilie Bolojan.

„Nu sunt surprins că opoziția a depus moțiuni de cenzură. Sunt însă surprins că există colegi care ne spun pe față că nu doresc restructurarea companiilor de stat. Aceasta este, de fapt, esența moțiunii de cenzură împotriva proiectului care privește guvernanța corporativă a întreprindelor publice. Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să reformăm companiile de stat. Moțiunea de cenzură pe care o discutăm astăzi nu aduce soluții, ci doar zgomot.

Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să limităm veniturile directorilor la trei salarii medii brute, partea fixă, și două salarii medii brute, partea variabilă. O recunosc chiar dânșii, în mod explicit, în moțiune. Îi invit să meargă printre români și să le spună că un salariu de 8.000 de euro pe lună unui director la stat nu trebuie plafonat”, a mai spus șeful Guvernului.