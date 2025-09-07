Prima din cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR a picat. Au fost prezenți 392 de deputați și senatori

Moțiunea de cenzură depusă de AUR pe tema Sănătății a fost respinsă în Parlament. Este prima dintre cele patru inițiative depuse de partid.

În timpul ședinței, dezbaterile au devenit tensionate după ce AUR a reclamat lipsa cvorumului.

La vot, moțiunea a obținut 108 voturi pentru și unul împotrivă, fiind insuficiente pentru adoptare, întrucât ar fi fost necesare 233 de voturi.

În total, au fost prezenți 392 de deputați și senatori, iar niciun vot nu a fost anulat.

Bolojan: Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni tip Cațavencu

Premergător acestei respingeri cu vot majoritar, premierul Ilie Bolojan a avut în plenul Parlamentului o intervenție legată de toate cele patru moțiuni care au fost depuse.

„Clasa politică din România se va împărți astăzi între cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp, calculând doar câștiguri electorale. Anii de comunism și tranziția haotică au lăsat urme adânci și nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare”, a spus Bolojan.

Premierul spune că pachetul de reforme reprezintă pași importanți ai schimbării și în același timp o amenințare pentru populism și conspiraționism.