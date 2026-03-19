Kelemen Hunor după ședința coaliției pe tema bugetului: „Este o victorie pentru persoanele vulnerabile”

Deciziile luate joi de liderii coaliției de guvernare reprezintă un câștig pentru persoanele vulnerabile, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la finalul ședinței care a avut loc în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă rezultatul de joi din cadrul ședinței reprezintă o victorie pentru PSD, Kelemen Hunor a răspuns că „nu, este o victorie pentru persoanele vulnerabile”.

În ceea ce privește CASS și posibilitatea unui amendament la buget, liderul UDMR a anunțat că este obligatorie respectarea procedurilor legislative, deoarece Codul fiscal nu poate fi modificat prin legea bugetului.

„Da, trebuie să se meargă pe o procedură normală, că nu se poate modifica Codul fiscal prin legea bugetului, asta era ideea”, a explicat Kelemen Hunor, referitor la o posibilă lege separată.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat după discuții că s-a găsit o soluție pentru ca pachetul social să fie susținut de coaliție. El a spus că s-a convenit reducerea unor cheltuieli care vizau plata drepturilor obținute de magistrați prin sentințe anterioare.

Întrebat despre o posibilă reacție a magistraților care dețin decizii câștigate în instanță, Kelemen a spus: „Nu știu, nu mă pricep eu. Eu am acceptat această propunere, dar nu vreau să mă bag”.

Dezbaterile asupra bugetului de stat vor fi reluate joi după-amiază, a anunțat premierul Ilie Bolojan după discuțiile alături de Sorin Grindeanu, care au condus în cele din urmă la un compromis.

„Aveam responsabilitatea să deblocăm discuțiile legate de buget, având în vedere problemele pe care le parcurgem în această perioadă și ținând cont de situația bugetară, de criza care ține de războiul din Golf și de tot contextul în care ne găsim. S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție. Aveam două posibilități: prima – să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament; nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și, practic, amânarea acestora pentru anii următori”, a spus premierul.