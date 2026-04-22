Kelemen Hunor și Ilie Bolojan, discuții despre continuarea coaliției în format restrâns

În debutul declarațiilor de presă comune, Kelemen Hunor a spus că partidele și-au asumat reformele în coaliție, atunci când au semnat protocolul.

Kelemen Hunor a declarat, totodată, că a avut discuții importante cu Ilie Bolojan „de la energie, la SAFE, până la alte investiții și de a echilibra bugetul”.

Președintele UDMR a mai spus că va merge la consultări cu președintele Nicușor Dan și va face declarații de acolo.

Ilie Bolojan a declarat, la rândul său, că a discutat cu Kelemen Hunor „despre funcționarea Guvernului în această situație ipotetică în care miniștrii PSD s-ar retrage”.

„Am convenit ca în această situație să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în așa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate și derulate în continuare și, de asemenea, să susținem proiectele care sunt importante pe agenda guvernamentală, în perioada următoare. E vorba în principal de proiectele care țin de PNRR, pentru că aici trebuie să respectăm jaloanele care înseamnă reforme și jumătate din acestea țin efectiv de Guvern și e nevoie ca în următoarele săptămâni să închidem aceste proceduri pentru a putea asigura finanțarea pe proiectele importante la infrastructură, la autostrăzi, la școli, la spitale și pentru fiecare comunitate”, a declarat Ilie Bolojan.