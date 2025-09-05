Kim Jong Un îl asigură pe președintele chinez de sprijinul Coreei de Nord pentru China. Ce au discutat cei doi oficiali

Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a anunțat pe președintelui chinez Xi Jinping că țara sa va continua să susțină China în protejarea suveranității și intereselor de dezvoltare, scrie agenția de presă nord-coreeană KCNA.

„Indiferent de modul în care se schimbă situația internațională, sentimentul de prietenie nu se poate schimba” între Coreea de Nord și China, i-a transmis Kim Jong Un lui Xi Jinping în timpul întâlnirii bilaterale de joi de la Beijing, a raportat KCNA, citată de Reuters.

Președintele chinez a declarat că cele două țări sunt „buni vecini, buni prieteni și buni camarazi” care împărtășesc un destin comun, relatează aceeași sursă.

Cei doi lideri foarte importanți au purtat joi discuții serioase, mai ales despre consolidarea cooperării strategice și protejarea intereselor ambelor țări în chestiuni internaționale și regionale.

Vizita lui Kim Jong Un „a marcat un moment istoric care a consolidat și mai mult încrederea politică și cooperarea strategică între.. cele două țări”, a raportat KCNA.

Totodată, președintele rus Vladimir Putin i-a transmis lui Kim Jong Un un mesaj de felicitare cu ocazia zilei fondării Coreei de Nord, joi.

„Implicarea eroică a forțelor dvs. de luptă în eliberarea teritoriilor Kursk de invadatori este un simbol distinct al prieteniei și ajutorului reciproc între Rusia și Coreea de Nord. Sunt încrezător că vom continua să colaborăm pentru a consolida parteneriatul strategic cuprinzător dintre cele două țări”, a scris Vladimir Putin în mesajul său.