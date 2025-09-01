Lider PSD, după ce Bolojan a amenințat cu demisia: E plin cimitirul de oameni de neînlocuit

„E plin cimitirul de oameni de neînlocuit”, spune vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați. Coaliția de guvernare, adaugă el, nu s-a format „în jurul unui om”.

„Eu sunt de părere că, iertați-mi analogia pe care urmează să o fac, dar e plin cimitirul de oameni de neînlocuit. Și cred că am spus tot”, spune la Digi24 Ionuț Pucheanu.

El afirmă că a susținut varianta Ilie Bolojan premier.

„Coaliția aceasta, iertați-mă eu din câte știu, nu s-a făcut în jurul unui om. Dacă dumneavoastră ați auzit că s-a făcut în jurul unui om, să-mi spuneți și mie. (…) Și eu mi l-am dorit (premier – n.r.). Și eu mi l-am dorit, având o relație apropiată cu dumnealui. Am învățat administrație în primul meu mandat de la dumneavoastră. Nu neg lucrurile acestea. M-am consultat de multe ori cu domnul Bolojan, dar încep să cred că are sfătuitori greșiți lângă dumnealui. Ar trebui să uite rapid la oamenii care îi dau sfaturi și ce sfaturi îi dau”, încheie Pucheanu.

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia din funcție duminică seară în ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, au declarat surse politice pentru g4media.ro. Bolojan a condiționat rămânerea sa în funcție de adoptarea unei reforme în administrația locală.