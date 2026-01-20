Liderul PSD despre invitația făcută României de Trump: Aici nu e de stat pe gânduri, răspunsul e da

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost invitat marți la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul.

„E o greșeală că nu mergem la Davos (…) Eu m-aș fi așteptat să se meargă la Davos”, a spus Sorin Grindeanu adăugând că se aștepta la o decizie rapidă privitoare la invitația făcută România de președintele SUA, Donald Trump.

„Aici nu e de stat pe gânduri… e da (răspunsul este da la invitația lui Trump n.r.). Cine este furnizorul de securitate? (…) Din punctul meu de vedere răspunsul trebuie să fie da la invitația făcută de președintele Trump (…) trebuia răspuns da, rapid”, a mai spus Grindeanu.

Liderul PSD a criticat modul în care au reacționat diplomații români.

„Soluția nu este să taci și să treacă trebuie să fii asumat SUA sunt principalul furnizor de securitate în Europa nu în România”, a precizat Sorin Grindeanu.

România a fost invitată de Donald Trump în Consiliul Păcii

România se numără printre aproximativ 60 de state invitate de președintele american Donald Trump să se alăture unei noi inițiative internaționale denumite „Board of Peace” (Consiliul Păcii).

Potrivit scrisorii de invitație, consiliul are menirea să contribuie la soluționarea conflictelor la nivel global, începând cu războaiele din Gaza și Ucraina. Documentul consultat de Reuters prevede însă o condiție controversată: statele membre ar avea mandate limitate la trei ani, cu excepția celor care plătesc 1 miliard de dolari pentru a finanța activitățile organismului și pentru a obține statut de membru permanent.

Reacțiile țărilor invitate au fost preponderent prudente. Ungaria a fost singura care a acceptat fără echivoc, premierul Viktor Orbán anunțând public pe platforma X că a primit și a acceptat invitația.

În schimb, alte guverne au evitat declarații clare, iar mai mulți oficiali au ridicat, sub protecția anonimatului, semne de întrebare privind impactul asupra ONU. Un diplomat a descris planul drept o formă de „ONU a lui Trump”, care ar ignora principiile Cartei ONU. Alți diplomați occidentali au avertizat că inițiativa ar putea submina rolul instituțiilor internaționale existente.