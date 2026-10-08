Luca Niculescu începe consultările pentru formarea Guvernului. PSD, PNL și UDMR, primele întâlniri

Potrivit programului anunțat, Luca Niculescu se întâlnește la sediile partidelor cu reprezentanții:

PSD la ora 11

PNL la ora 13

UDMR la ora 15.30

Calendarul consultărilor cu celelalte formațiuni parlamentare urmează să fie stabilit ulterior.

Niculescu are la dispoziție zece zile de la desemnare pentru a definitiva programul de guvernare și lista miniștrilor, care trebuie depuse la Parlament.

Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

PSD, fără „voturi în alb”

Prima întâlnire, cea cu PSD, este și una dintre cele mai importante pentru calculul majorității. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a primit mandat de negociere cu premierul desemnat.Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul nu va acorda „voturi în alb” și că social-democrații vor să vadă viziunea economică și socială a lui Niculescu.

PSD respinge continuarea politicilor de austeritate asociate guvernului Bolojan, demis prin moțiune de cenzură în urmă cu 5 luni, și condiționează sprijinul de programul și direcția noului Executiv.

PNL, fără „da”, fără „nu”

PNL nu a anunțat, până în prezent, o susținere necondiționată pentru Luca Niculescu. Liberalii au transmis că vor analiza programul de guvernare, echipa de miniștri și prioritățile noului premier înainte de a decide dacă vor vota Cabinetul.

PNL a lăsat astfel deschisă posibilitatea unui vot pentru învestitură, dar cel mai probabil liberalii nu vor participa la actul de guvernare.

UDMR vrea guvern stabil

UDMR este, de asemenea, deschisă unei formule care să permită învestirea Guvernului Niculescu. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că parlamentarii Uniunii îl pot vota pe premierul desemnat, însă formațiunea nu dorește negocieri pentru majoritate cu AUR sau SOS România.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că partidele trebuie să ajungă la un compromis pentru a evita prelungirea blocajului politic. UDMR a transmis prin liderii săi că dorește un program de guvernare cu o componentă economică puternică și măsuri privind pensiile și drepturile minorității maghiare.

USR: sprijinul depinde de componența Guvernului

Și USR urmează să discute cu premierul desemnat, însă partidul a stabilit deja o serie de condiții politice. Dominic Fritz a transmis că USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea pe care se bazează Niculescu.

USR a precizat că nu va susține un Guvern în care PSD este reprezentat prin miniștri sau care este considerat controlat politic de social-democrați.

Această poziție complică formarea unei majorități largi, întrucât premierul desemnat trebuie să găsească o formulă acceptabilă simultan pentru partide cu poziții diferite asupra politicilor economice și asupra participării PSD la guvernare.

Care sunt șansele lui Luca Niculescu să obțină majoritatea?

În acest moment, nu există o majoritate parlamentară anunțată oficial în jurul lui Luca Niculescu. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat însă tocmai cu argumentul că este persoana pe care o consideră capabilă să găsească o formulă de majoritate.

Matematic, cheia negocierilor este construirea unei formule care să ajungă la cel puțin 233 de voturi.