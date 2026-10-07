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UDMR se întâlnește joi cu Luca Niculescu. Kelemen Hunor: „Dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunță că formațiunea se va întâlni joi cu premierul desemnat, Luca Niculescu, pentru a discuta despre programul de guvernare, care speră să includă măsuri pentru economie, indexarea pensiilor și protejarea drepturilor minorităților.
UDMR se întâlnește joi cu Luca Niculescu. Kelemen Hunor: „Dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară”
Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Maria Nițu
07 oct. 2026, 13:02, Politic
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat astăzi că liderii partidului se vor întâlni joi cu premierul desemnat, Luca Niculescu, și afirmă că „dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară”.

UDMR vrea ca programul de guvernare alcătuit de Luca Niculescu să se bazeze mult pe componenta economică, să prevadă indexarea pensiilor și să protejeze drepturile minorității maghiare.

„Ne vom întâlni cu premierul desemnat joi. Este important pentru noi ca programul de guvernare, aflat în curs de elaborare, să includă trei elemente”, a scris Kelemen Hunor într-un mesaj pe Facebook.

„Trebuie acordat sprijin persoanelor aflate în situații vulnerabile, inclusiv pensionarilor. Pensiile trebuie indexate pentru a ține pasul cu creșterea costurilor. De asemenea, drepturile comunităților minoritare trebuie protejate. Acest aspect este de o importanță majoră și pentru comunitatea noastră”, a mai transmis liderul UDMR.

Kelemen Hunor spune că UDMR își dorește „un guvern funcțional, cu puteri depline”.

„Aceasta este prioritatea absolută în acest moment. Știm că răbdarea oamenilor a ajuns la limită, motiv pentru care insistăm pentru formarea noului guvern. Dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară în acest stadiu”, a adăugat președintele UDMR.

Liderul UDMR a precizat și care este singura „linie roșie” a formațiunii.

„Nu se poate forma o majoritate guvernamentală cu sprijinul partidelor AUR și SOS”, a precizat Kelemen Hunor.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a transmis, miercuri, că în aceste zile elaborează programul de guvernare și se pregătește pentru consultările cu partidele.

El a spus că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele politice, care au diferite priorități și dorințe, lucru pe care îl consideră firesc.

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