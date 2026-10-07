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Oana Țoiu, la trei ani de la atacul din 7 octombrie: Astfel de atrocități nu trebuie să se mai repete niciodată. Continuăm să susținem soluția celor două state

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis miercuri un mesaj de comemorare cu ocazia împlinirii a trei de ani de la atacul din 7 octombrie care a pornit Războiul din Fâșia Gaza. Ministra a condamnat violența de atunci și a subliniat că România continuă să susțină soluția celor două state pentru obținerea unei păci durabile în regiune.
Oana Țoiu, la trei ani de la atacul din 7 octombrie: Astfel de atrocități nu trebuie să se mai repete niciodată. Continuăm să susținem soluția celor două state
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
07 oct. 2026, 21:15, Politic
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Ministra Oana Țoiu a adus un omagiu victimelor atacului de acum trei ani, condamnând violența grupării Hamas. 

„Astăzi se împlinesc trei ani de la îngrozitoarele atacuri teroriste din 7 octombrie, din Israel. Comemorăm viețile tinere și nevinovate curmate brusc la un festival de muzică. Le onorăm memoria și recunoaștem calvarul continuu prin care trec cei luați ostatici, precum și suferința profundă a familiilor acestora. Gândurile noastre rămân alături de familiile victimelor și de toți cei care au trăit într-o stare de teamă continuă de la acea zi tragică”, se arată în mesajul publicat pe X de șefa diplomației de la București. 

Apel pentru soluția celor două state

Ministra a subliniat că astfel de atrocități „nu trebuie să se mai întâmple niciodată” și a pledat pentru susținerea soluției celor două state, susținând că este singurul mod prin care în regiune se poate instala o pace durabilă. 

„Astfel de atrocități nu trebuie să se mai repete niciodată. Pentru a asigura o securitate durabilă, fiecare voce, fiecare acțiune și fiecare luare de poziție împotriva violenței contează. Nimic nu justifică actele de teroare. Doar prin pace putem începe să reconstruim încrederea. Reafirmăm necesitatea dezarmării Hamas și continuăm să susținem soluția celor două state ca o cale către pacea pe termen lung”, a conchis Oana Țoiu. 

Bilanțul tragic al Războiului din Gaza

Atacul lansat de Hamas asupra sudului Israelului în dimineața zilei de 7 octombrie 2023 a provocat moartea a aproximativ 1.200 de persoane. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice și duse în Fâșia Gaza.

Atacul din 7 octombrie 2023 a declanșat războiul dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza. Aproximativ 74.000 de palestinieni au fost uciși și peste 175.000 au fost răniți de la începutul conflictului, potrivit autorităților sanitare din Gaza. 

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