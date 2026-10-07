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Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea Guvernului. Premierul desemnat se întâlnește joi cu liderii PSD, PNL și UDMR

Premierul desemnat Luca Niculescu se va întâlni joi cu liderii PSD, PNL și UDMR, în cadrul consultărilor pentru formarea noului Guvern și stabilirea programului de guvernare.
Luca Niculescu începe negocierile pentru formarea Guvernului. Premierul desemnat se întâlnește joi cu liderii PSD, PNL și UDMR
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
07 oct. 2026, 17:51, Politic
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Prima întâlnire va avea loc la ora 11:00, cu reprezentanții PSD. La ora 13:00, Luca Niculescu se va întâlni cu reprezentanții PNL, iar de la ora 15:30 va avea discuții cu delegația UDMR.

Discuțiile vor avea loc la sediile celor trei partide.

Calendarul consultărilor cu celelalte formațiuni parlamentare urmează să fie anunțat ulterior.

Întâlnirea cu PSD vine după ce Luca Niculescu și liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, au avut deja o primă discuție telefonică, potrivit surselor MEDIAFAX. Discuțiile de joi ar urma să se concentreze pe direcția viitorului Guvern și pe programul de guvernare, nu pe împărțirea ministerelor.

Grindeanu a transmis că PSD condiționează susținerea viitorului Executiv de o schimbare a direcției economice și de renunțarea la politicile promovate de Guvernul Bolojan.

Și UDMR a anunțat câteva dintre prioritățile pe care vrea să le regăsească în programul de guvernare. Formațiunea cere măsuri pentru economie, indexarea pensiilor și protejarea drepturilor minorităților. Kelemen Hunor a precizat că, în acest moment, participarea UDMR la guvernare este „o chestiune secundară”, prioritatea fiind instalarea unui guvern cu puteri depline.

Premierul desemnat a anunțat miercuri că lucrează la programul de guvernare cu care vrea să se prezinte în fața Parlamentului și că va ține cont de prioritățile transmise de partidele politice.

Luca Niculescu a fost desemnat luni seară de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după consultările de la Palatul Cotroceni.

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