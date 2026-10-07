Luca Niculescu anunță elaborarea planului de guvernare. Care sunt preocupările premierului desemnat: România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero

Într-o postare încărcată pe Facebook, Luca Niculescu a scris că, dincolo de discuțiile despre majorități, negocieri și nume cu partidele parlamentare, el caută „soluții pentru echilibrul politic și economic în România”.

„Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic”, a precizat premierul desemnat.

Preocupările premierului desemnat

Potrivit acestuia, printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri, precum și „răspunsuri la problema prețurilor la energie”.

„Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii”, continuă Niculescu.

„Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează”, a adăugat el.

Premierul desemnat a precizat că va ține cont de ceea ce îi vot spune partidele în aceste zile.

„Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist”, spune el.

Luca Niculescu a conchis cu ideea că va prezenta public rezulatul discuțiilor.