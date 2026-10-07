Prima pagină » Știrile zilei » Luca Niculescu anunță elaborarea planului de guvernare. Care sunt preocupările premierului desemnat: România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero

Luca Niculescu anunță elaborarea planului de guvernare. Care sunt preocupările premierului desemnat: România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat miercuri că lucrează la planul de guvernare și că se pregătește de consultări cu partidele parlamentare. El precizează că vrea soluții pentru echilibrul politic și economic în România, iar țara „nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero”.
Luca Niculescu anunță elaborarea planului de guvernare. Care sunt preocupările premierului desemnat: România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero
Ioana Târziu
07 oct. 2026, 12:16, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-o postare încărcată pe Facebook, Luca Niculescu a scris că, dincolo de discuțiile despre majorități, negocieri și nume cu partidele parlamentare, el caută „soluții pentru echilibrul politic și economic în România”.

„Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic”, a precizat premierul desemnat.

Preocupările premierului desemnat

Potrivit acestuia, printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri, precum și „răspunsuri la problema prețurilor la energie”.

„Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii”, continuă Niculescu.

„Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează”, a adăugat el.

Premierul desemnat a precizat că va ține cont de ceea ce îi vot spune partidele în aceste zile.

„Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist”, spune el.

Luca Niculescu a conchis cu ideea că va prezenta public rezulatul discuțiilor.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Pierderile pot fi reduse cu până la 70%”. Cum să economisești la factura de încălzire fără să schimbi centrala
Libertatea
Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie în octombrie. Probleme pe mai multe planuri
CSID
Salonul Auto București 2026 și-a deschis porțile. Standul care va luat ochii vizitatorilor
Promotor