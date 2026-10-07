Surse. Prima întâlnire dintre Luca Niculescu și Sorin Grindeanu după desemnarea premierului. PSD pune condiții pentru intrarea la guvernare

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut deja o discuție telefonică cu premierul desemnat, Luca Niculescu, urmând ca cei doi să se întâlnească joi, au declarat surse politice pentru Mediafax. Locul întâlnirii nu a fost stabilit încă.

Potrivit surselor citate, PSD ar urma să intre la guvernare, însă social-democrații se tem că vor suporta electoral costurile măsurilor care vor fi luate de viitorul Guvern.

Totodată, PSD nu ar vrea „să-i dea satisfacție” lui Ilie Bolojan și nici să îl lase pe premierul interimar să plece de la Palatul Victoria „în condițiile lui”, au relatat surse din partid.

La prima întâlnire dintre Sorin Grindeanu și Luca Niculescu, social-democrații nu și-ar dori să discute despre împărțirea ministerelor, potrivit surselor citate de Mediafax.

Discuțiile ar urma să se concentreze asupra direcției viitorului Guvern și asupra programului propus de premierul desemnat.

Sorin Grindeanu a transmis deja public că susținerea PSD pentru Guvernul condus de Luca Niculescu se bazează pe schimbarea direcției economice și pe renunțarea la politicile asociate fostului Guvern Bolojan.

„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală a premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR”, a declarat liderul PSD, aceasta fiind „linia roșie” impusă de social-democrați.

Votul de învestitură nu va avea loc în această săptămână

Sursele citate au mai precizat că momentul votului de învestitură depinde de data la care Luca Niculescu va depune în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

Astfel, procedura parlamentară nu ar urma să fie organizată în această săptămână.

Conform Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a se prezenta în Parlament cu programul de guvernare și lista Guvernului. Termenul începe să curgă de marți și, potrivit surselor citate, expiră joi, 15 octombrie.

Până atunci, Luca Niculescu urmează să poarte discuții cu partidele parlamentare pentru a încerca să obțină sprijinul necesar pentru formarea unei majorități și pentru învestirea Guvernului.