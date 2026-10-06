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Grindeanu, despre „linia roșie” a PSD pentru Guvernul Niculescu: Dacă nu e îndeplinită, nu mai avem ce să discutăm

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că principala condiție pentru ca social-democrații să susțină viitorul Guvern condus de Luca Niculescu este schimbarea direcției de administrare a țării și a economiei.
Grindeanu, despre „linia roșie” a PSD pentru Guvernul Niculescu: Dacă nu e îndeplinită, nu mai avem ce să discutăm
Sorin Grindeanu/MEDIAFAX FOTO/ALEXANDRU DOBRE
Andrei Rachieru
06 oct. 2026, 16:42, Politic
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Grindeanu a precizat că, dacă această condiție nu va fi îndeplinită, PSD nu va vota noul Executiv.

Întrebat dacă PSD va avea miniștri în Guvernul Luca Niculescu, Sorin Grindeanu a evitat să discute, deocamdată, despre componența Executivului și a pus accentul pe direcția pe care viitorul guvern intenționează să o urmeze.

„Până ajungem la miniștri, eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota”, a declarat liderul PSD.

Întrebat care este „linia roșie” a social-democraților în negocierile pentru susținerea Guvernului, Grindeanu a revenit asupra aceleiași condiții și a precizat că aceasta vizează schimbarea modului în care este administrată țara.

„Principala condiție sau linia roșie a PSD-ului este cea legată de schimbarea direcției de administrare a țării. De aici plecăm. Dacă această condiție nu e îndeplinită, nu mai avem ce să discutăm mai departe”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că, în cazul în care această condiție va fi îndeplinită, social-democrații vor analiza mai departe modul în care Luca Niculescu și echipa sa intenționează să guverneze.

Grindeanu a menționat că va merge în fața colegilor din partid cu mai multe variante, după ce va afla concret cum gândește viitorul premier și echipa acestuia administrarea țării.

„Dacă va fi îndeplinită, o să vedem modul în care gândește Ilie Bolojean, Luca Niculescu, echipa, cum își gândește, modul în care vrea să gestioneze lucrurile și, sigur, având un mandat larg, eu voi veni în fața colegilor mei spunându-le opțiunile pe care, sau scenariile pe care le avem în urma acestei discuții”, a mai declarat președintele PSD.

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