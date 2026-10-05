Ludovic Orban, despre planul lui Nicușor Dan și o guvernare PSD – AUR: „Trasează linii roșii complet aiurea”

Orban afirmă că o intrare a AUR la guvernare ar obliga partidul să demonstreze dacă este sau nu capabil să conducă.

„De ce să nu guverneze PSD și AUR împreună? Să guverneze, să arate cetățenilor de ce sunt în stare”, a declarat Ludovic Orban luni la RFI.

Orban: „Nicușor Dan să dea un mandat celor care au provocat criza”

Declarațiile fostului premier vin înaintea consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

Orban susține că responsabilitatea formării viitorului Executiv ar trebui să le revină partidelor pe care le consideră responsabile pentru căderea precedentului guvern.

„Cine a rupt coaliția, cine a inițiat moțiunea de cenzură să vină cu soluția. Nicușor Dan să dea un mandat celor care au provocat criza și au lăsat România fără Guvern”, a afirmat fostul premier.

Ludovic Orban s-a arătat, în același timp, sceptic în privința modului în care șeful statului va gestiona desemnarea premierului.

„Nu aștept mare lucru, ca să vă răspund sincer”, a spus el, reproșându-i președintelui modul în care a gestionat precedentele desemnări de premier.

„AUR e tot un fel de PSD”

În opinia lui Orban, PSD și AUR ocupă, în pofida diferențelor dintre ele, aceeași zonă politică, în timp ce PNL și USR nu ar mai avea motive pentru o colaborare cu social-democrații.

„PNL și USR nu mai au nimic comun cu PSD. PSD-ul e de fapt pe aceeași parte a spectrului politic cu AUR. AUR e tot un fel de PSD”, a declarat fostul premier.

El susține că apropierea dintre cele două formațiuni poate fi observată în „teme”, „mentalitate”, modul de organizare și reprezentarea politică.

Orban îl critică în acest context pe Nicușor Dan pentru excluderea unei formule guvernamentale care să includă AUR.

„Eu nu am înțeles de ce trasează președintele linii roșii complet aiurea. PSD n-a avut nici o jenă să se asocieze cu AUR, ca să dărâme Guvernul Bolojan. De ce să nu guverneze împreună?”, a afirmat el.

Atac la AUR: „Are claxon și caroserie strălucitoare, dar nu are motor”

Fostul premier spune însă că propunerea sa nu reprezintă o apreciere la adresa capacității AUR de a conduce România. Dimpotrivă, Orban consideră partidul nepregătit pentru guvernare.

„Eu consider AUR un partid incapabil de guvernare, un partid gălăgie, care nu are decât claxon și caroserie strălucitoare, vopsită foarte atractiv, nu are motor, nu are direcție”, a declarat Ludovic Orban.

El argumentează însă că menținerea AUR exclusiv în opoziție ar putea ajuta partidul să crească electoral și avertizează că formațiunea ar putea ajunge să câștige următoarele alegeri parlamentare.

În actuala configurație, spune Orban, AUR are aproximativ 20% din Parlament și ar fi obligat să guverneze în cadrul unei coaliții, situație în care ar trebui să demonstreze concret dacă poate administra țara.

Orban invocă și varianta alegerilor anticipate

Fostul premier consideră că o altă ieșire din criza politică ar putea fi reprezentată de alegerile anticipate, susținând că există condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului.

„Cum pot să fie anticipatele un lucru rău? Asta înseamnă alegeri, înseamnă democrație, înseamnă că puterea revine cetățenilor care aleg un nou Parlament”, a declarat Ludovic Orban.

În viziunea sa, președintele ar trebui, așadar, fie să permită partidelor pe care le consideră responsabile de actuala criză să încerce formarea unei majorități, fie să lase deschisă perspectiva întoarcerii la urne.